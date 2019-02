खेल डेस्क. मोनाको के स्पोर्टिंग क्लब में सोमवार रात खेल की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड ‘लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स’ दिए गए। झारखंड के एनजीओ ‘युवा’ को स्पोर्ट फॉर गुड अवॉर्ड मिला। यह एनजीओ फुटबॉल के जरिए गांवों में लड़कियों को जागरूक और उन्हें सशक्त करने का काम करता है। इस एनजीओ की शुरुआत 2009 में जर्मन मूल के अमेरिकी नागरिक फ्रैंक गास्टलर ने दिल्ली से झारखंड आकर की थी।

The amazing @YuwaFootball 👌



Your #Laureus19 Sport for Good winners. pic.twitter.com/tkoS20zYPc