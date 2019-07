Dainik Bhaskar Jul 24, 2019, 11:58 AM IST

खेल डेस्क. भारत के टॉप मेन्स बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत जापान ओपन के पहले दौर में उलटफेर का शिकार हो गए। बुधवार को उन्हें हमवतन एचएस प्रणॉय ने हराया। वर्ल्ड रैंकिंग में 34वें स्थान पर काबिज प्रणॉय ने 10वीं रैंकिंग वाले किदांबी को 59 मिनट में हरा दिया। उन्होंने यह मुकाबला 13-21, 21-11, 22-20 से अपने नाम किया। प्रणॉय के खिलाफ किदांबी की यह दूसरी हार है। उन्हें पिछली बार 2011 में हार का सामना करना पड़ा था।

Prannoy's last laugh!😆



Making strong impressions @PRANNOYHSPRI cruises into the second round of #JapanOpenSuper750 as he created an upset defeating World No 10 and top 🇮🇳 shuttler, Kidambi Srikanth 13-21; 21-11, 21-20.



Way to go HS! 💪⚡️#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/v0jTADGp4H