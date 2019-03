इपोह (मलेशिया). भारतीय हॉकी टीम ने अजलान शाह कप में शुक्रवार को यहां पोलैंड को 10-0 से हरा दिया। इसके साथ ही उसने फाइनल में जगह बनाई। अब 30 मार्च को खिताबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया से उसकी भिड़ंत होगी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है।

Heartiest congratulations to the feisty forward, again! 👏🏻@mandeepsingh995 was adjudged as the 'Man of the Match' in India's encounter with 🇵🇱. With 7 goals to his credit, he also becomes the highest goal scorer of the tournament so far!#IndiaKaGame #SultanAzlanShahCup2019 pic.twitter.com/M4JkFIUaDs