Sep 30, 2019

खेल डेस्क. भारत के युवा टेनिस स्टार सुमित नागल ने अर्जेंटीना में रविवार को ब्यूनस आयर्स एटीपी चैलेंजर क्ले इवेंट जीत लिया। इस जीत के साथ ही वे करियर की बेस्ट 135वीं रैंक पर पहुंच गए। उन्हें 26 स्थानों का फायदा हुआ। सुमित ने फाइनल में अर्जेंटीना के फैकुंदो बागिन्स को 6-4, 6-2 से हराया। उन्होंने इस मुकाबले को सिर्फ 37 मिनट में जीतकर करियर का दूसरा चैलेंजर टाइटल अपने नाम कर लिया। वे 2017 में पहली बार बेंगलुरु चैलेंजर इवेंट जीते थे।

इस सीजन में पहली बार किसी भारतीय का पहला एटीपी चैलेंजर टाइटल जीता है। सुमित इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले एशियाई हैं। उन्हें प्रतियोगिता में 7वीं सीड मिली थी, जबकि अर्जेंटीना के फेकुंडो बैगनिस को 8वीं सीड थे। सुमित दक्षिण अमेरिकी धरती पर क्ले टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय हैं।

The Title Winning Point!



Sumit Nagal is just 22. If he keeps working at same rate, should be in Top 100 soon.#Tennis | #atpchallengertour | @nagalsumit pic.twitter.com/4ffdyQVeXO