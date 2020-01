Dainik Bhaskar Jan 31, 2020, 01:27 PM IST

खेल डेस्क. दक्षिण कोरिया के एक ताइक्वांडो छात्र वोनजिन किम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह हवा में उछलकर करीब 14 फीट की ऊंचाई पर टारगेट को किक लगाते नजर आ रहे हैं। इसे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

किम ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया, ‘‘मैं बचपन से ही इस तरह की किक की प्रैक्टिस करता आ रहा हूं। इसलिए मुझे यह याद नहीं है कि मैंने यह किक कब सीखी थी।’’ रॉयटर्स ने एक सप्ताह पहले अपने इंस्टाग्राम पर भी यह वीडियो शेयर किया था, जहां इसे 2.50 लाख व्यू मिल चुके हैं।

Wonjin Kim, a 21-year-old student in Seoul, has become a viral Internet sensation for his spectacular taekwondo skills pic.twitter.com/CTFXkzV092