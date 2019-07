Dainik Bhaskar Jul 07, 2019, 10:17 PM IST

खेल डेस्क. इंटरकॉन्टिनेंटल कप के पहले मैच में ताजिकिस्तान ने भारत को 4-2 से हरा दिया। ताजिकिस्तान के खिलाफ भारत की यह लगातार तीसरी हार है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 मैच खेले गए। भारत को पिछली जीत 2008 में मिली थी। एक मुकाबला ड्रॉ रहा। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री ने दो गोल किए। उन्होंने पहला गोल पेनल्टी पर चौथे मिनट में किया। इसके बाद दूसरा गोल 41वें मिनट में किया। टूर्नामेंट में भारत का दूसरा मुकाबला 13 जुलाई को दक्षिण कोरिया से होगा।

छेत्री के इंटरनेशनल मैचों में 70 गोल हो गए। उन्होंने 69वां गोल करते ही अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया दिया। छेत्री ने मेसी के मुकाबले 27 अंतरराष्ट्रीय मैच कम खेले। छेत्री ने 109 मुकाबले खेले। वहीं, मेसी ने 136 मैच में हिस्सा लिया। मौजूदा फुटबॉलर्स में अब छेत्री से आगे केवल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने 158 मैच में 88 अंतरराष्ट्रीय गोल किए हैं।

Here’s how the two teams will line-up ⚔️ for the opening game of #HeroIC🏆 2019🔥#INDTJK #BackTheBlue #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/HMuCU2MEPv