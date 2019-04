कंपाला. भारतीय खिलाड़ियों ने यूगांडा पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 11 गोल्ड, 8 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज सहित कुल 27 मेडल जीते। यह भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम का किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत, तरुण, नागर कृष्णा, चिराग बरेठा, संजीव कुमार, पारुल परमार ने सिंगल्स में और प्रमोद भगत-मनोज, राकेश पांडे-राज कुमार, नागर कृष्णा-राजा मगोत्रा, पारुल-पलकी, पारुल-राजकुमार ने डबल्स में खिताब जीते। इनमें से पारुल ने भारत को तीन गोल्ड हासिल किए।

