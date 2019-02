नई दिल्ली. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रविवार को आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली मैराथन-2019 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 'हैशटैगकीपमूविंग पुश-अप चैलेंज' की अगुआई करते हुए पुलवामा के शहीदों के परिवारों के लिए 15 लाख रुपए भी जुटाए। पुश-अप चैलेंज में हिस्सा लेने वालों को साथ 5-10 पुश-अप लगाने थे। सचिन ने भी पुश-अप लगाए। आईडीबीआई ने हर एक पुश-अप के 100 रुपए दिए। इस तरह कुल 15 लाख रुपए इकट्ठा हुए, जो शहीदों के लिए बने फंड में जमा होंगे।

The legend himself ups the ante by leading our runners in the #KeepMoving Push-up Challenge - our initiative to donate towards the Martyrs’ fund. #KeepMovingDelhi pic.twitter.com/vXpL3lhScb