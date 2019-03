खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हर साल दिसंबर-जनवरी में होने वाला टेनिस टूर्नामेंट होपमैन कप अब नहीं खेला जाएगा। मिक्स्ड फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की जगह मेन्स एटीपी कप होगा। यह टूर्नामेंट अब पर्थ के साथ-साथ सिडनी और ब्रिसबेन में भी खेला जाएगा। इसमें विश्व के 24 टीमों के शीर्ष 100 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट की इनामी राशि 107 करोड़ रुपए होगी। होपमैन कप पहली बार 1989 में खेला गया था।

Coming to Australia in January 2020...



Three cities, 24 teams, the best male players in the world - the ATP Cup will launch the global tennis season for the men. pic.twitter.com/1kgDdOAl4e