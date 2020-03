दैनिक भास्कर Mar 22, 2020, 10:27 AM IST

खेल डेस्क. कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे के बीच अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक संघ यानी आईओसी पर टोक्यो गेम्स टालने का दबाव बढ़ गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष सबेस्टियन को ने शनिवार को साफ कर दिया कि बहुत जल्द ओलिंपिक पर फैसला होगा। को ने कहा कि मैं पिछले हफ्ते ही यह कह चुका हूं एथलीट्स की सुरक्षा की कीमत पर गेम्स नहीं होंगे। इस बीच, रॉयल स्पेनिश एथलेटिक्स फेडरेशन, ब्राजिलियन ओलिंपिक कमेटी (सीओबी) और यूएस ट्रैक एंड फील्ड फेडरेशन (यूएसएटीएफ) ने गेम्स टालने की मांग की है। शुक्रवार को अध्यक्ष थॉमस बाक ने खेलों को टालने के आईओसी के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि अभी भी 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में ओलिंपिक टालना जल्दबाजी होगी। इस बीच, अगले हफ्ते तैयारियों की समीक्षा और मौजूद हालात को लेकर अहम बैठक होगी।

