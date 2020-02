Dainik Bhaskar Feb 06, 2020, 02:24 PM IST

खेल डेस्क. जापान में इस साल 24 जुलाई से 9 अगस्त तक ओलिंपिक गेम्स होंगे। इस दौरान वहां जाने वाले मुस्लिम एथलीट, अधिकारी और समर्थकों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ऑन व्हील्स की व्यवस्था की गई है। गेम्स की शुरुआत से पहले निर्माणाधीन एथलीट के गांव में प्रार्थना कक्ष उपलब्ध होंगे। हालांकि, कुछ स्थानों में यह नहीं भी हो सकता है। जापान की राजधानी में होटल और सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रार्थना स्थलों की कमी है। इन्हीं कारणों से मोबाइल मस्जिद की व्यवस्था की गई है। इसमें नमाज पढ़ने के लिए 48 वर्ग मीटर की जगह रहेगी।

मोबाइल मस्जिद के पिछले हिस्से को सेकंडों में चौड़ा किया जा सकता है। इसमें नमाज से पहले हाथ-पैर की सफाई के लिए पानी के नल लगे होंगे। इसे पूरा करने वाली कंपनी यासु प्रोजेक्ट के सीईओ यासुहारु इनुओ को उम्मीद है कि एथलीट और समर्थक समान रूप से ट्रक का उपयोग करेंगे।

Mosque on wheels: Japan has come up with a unique solution for the dearth of prayer spaces across Tokyo with a fully-equipped 48-square-meter prayer room https://t.co/FKD8Lf0udc pic.twitter.com/5Lu6LwO5oe