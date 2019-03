खेल डेस्क. इंग्लैंड के क्लब टॉटेनहैम हॉटस्पर की टीम चैम्पियंस लीग के क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई। उसने प्री-क्वार्टरफाइनल में जर्मनी के क्लब बोरूसिया डॉर्टमंड को हराया। टॉटेनहैम ने दूसरे लेग का मुकाबला 1-0 से अपने नाम किया। उसने पहले लेग में डॉर्टमंड को 3-0 से हराया था। इस तरह उसका एग्रीगेट स्कोर 4-0 रहा। टॉटेनहैम आठ साल बाद अंतिम-8 में पहुंचा। 2011 के क्वार्टरफाइनल मुकाबले में उसे रियाल मैड्रिड ने एग्रीगेट स्कोर 5-0 से हराया था।

हैरी केन ने दूसरे हाफ में गोल किया

टॉटेनहैम के लिए मैच का एकमात्र गोल स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने किया। उन्होंने मैच के दूसरे हाफ के 48वें मिनट में टीम को लीड दिलाई। दूसरी ओर, डॉर्टमंड की टीम इस मैच में अपने तीन स्टार मारियो गोत्जे, मार्को रुस और पासो अल्कासर के साथ मैदान पर उतरी। तीनों ने मिलकर इस सीजन में पहली बार 30 गोल किए। हालांकि, इस मैच में तीनों टीम को जीत नहीं दिला सके।

Outstanding away support tonight. 👏



Thank you.#COYS ⚪️ #UCL pic.twitter.com/H5LpeO8H43