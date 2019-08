Dainik Bhaskar Aug 01, 2019, 12:11 PM IST

खेल डेस्क. इंग्लिश फुटबॉल क्लब टॉटेनहम हॉट्सपर ने ऑडी कप के फाइनल में बायर्न म्यूनिख को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। गुरुवार को हुए इस मैच में कुल 15 गोल हुए, जिसमें से 11 सिर्फ पेनल्टी से हुए। 90 मिनट में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 2-2 से बराबर रहा था। इसके बाद हुए पेनल्टी शूटआउट में टॉटेनहम ने बायर्न को 6-5 से हराया। वहीं, रियाल मैड्रिड को पिछले पांच मैच में पहली जीत मिली। स्पैनिश क्लब रियाल तुर्की के क्लब फेनरबासे को 5-3 से हराकर तीसरे नंबर पर रहा।

मैच में टॉटेनहम के लिए एरिक लामेला ने 19वें मिनट में पहला गोल करते हुए टीम को हाफटाइम में 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में फिर टॉटेनहम के ही क्रिश्चियन एरिक्शन ने 59वें मिनट में गोल दागते हुए 2-0 की लीड कर दी। 61वें मिनट में बायर्न के जन-फियटे अर्प और फिर अल्फोन्सो डेविड ने 81वें मिनट में गोल करते हुए मैच को बराबर कर दिया।

रियाल के करीम बेंजिमा ने तीन गोल किए

बुधवार को तीसरे नंबर के लिए हुए मैच में रियाल के स्टार खिलाड़ी करीम बेंजिमा ने 12वें, 27वें और 53वें मिनट में तीन गोल किए। इनके अलावा नाको ने 62वें मिनट और मारियानो ने 79वें मिनट में टीम के लिए मैच जिताऊ गोल किए। दूसरी ओर फेनरबासे के लिए गैरी रोड्रिग्स ने 6वें मिनट में गोल किया। यह मैच का पहला गोल था। इनके अलावा नाबिल दिरार ने 34वें मिनट और ओजान तूफान ने 59वें मिनट में गोल किए।

📺 The second goal (27') of @Benzema's hat-trick!

👌 Superb delivery by @ToniKroos and an excellent finish by @Benzema!#HalaMadrid pic.twitter.com/PZrpqGqDuh