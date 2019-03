मैड्रिड. बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने बुधवार रात यूईएफए चैम्पियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उसने नोउ कैम्प पर खेले गए टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 के सेकंड लेग ओलिंपिक लियोन को 5-1 से हराया। बार्सिलोना का यह घरेलू मैदान है। वह इस मैदान पर पिछले 30 मैच से अजेय है, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है। उसने पिछले 30 मुकाबलों में से 27 जीते हैं, जबकि तीन ड्रॉ कराए हैं।

30 consecutive games unbeaten at Camp Nou in the @ChampionsLeague. 27 W and 3 D