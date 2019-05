खेल डेस्क. चैम्पियंस लीग में इंग्लैंड के क्लब टॉटेनहैम और नीदरलैंड के क्लब अजाक्स के बीच सेमीफाइनल का दूसरा लेग खेला जा रहा है। मैच में अजाक्स की टीम 1-0 से आगे है। उसके कप्तान मैथिस डी लिट ने 5वें मिनट में पहला गोल किया। यह चैम्पियंस लीग में अजाक्स का 150वां गोल है। टॉटेनहैम के सोन मिन ने छठे मिनट में गोल का प्रयास किया, लेकिन वे नाकाम रहे।

यह मुकाबला अजाक्स के होमग्राउंड पर हो रहा है। इस मैच में टॉटेनहैम के स्टार खिलाड़ी सोन ह्यूंग मिन की वापसी हुई। वे पिछले मैच में चोट के कारण नहीं खेल सके थे।

पहले लेग में अजाक्स 1-0 से जीता था

इससे पहले दोनों टीमों के बीच हुए पहले लेग में अजाक्स ने टॉटेनहैम को उसके होमग्राउंड पर 1-0 से हराया था। उसकी नजर 1996 के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाने पर होगी। सेमीफाइनल को जीतने वाली टीम फाइनल में 1 जून को लिवरपूल से खेलेगी।

अजाक्स ने टॉटेनहैम के खिलाफ 3 में से 2 मैच जीते

दूसरी ओर, फाइनल में पहुंचने के लिए टॉटेनहैम को इस मैच में पहले 1-0 के अंतर को खत्म करना होगा। इसके बाद अजाक्स के मुकाबले ज्यादा गोल भी करने होंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक तीन मुकाबले खेले गए, इनमें अजाक्स ने दो और टॉटेनहैम ने एक में जीत दर्ज की।

टॉटेनहैम दूसरी बार सेमीफाइनल खेल रही

चैम्पियंस लीग में टॉटेनहैम की टीम दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। पिछली बार 1962 में उसे पुर्तगाल के क्लब बेनफिसा ने फाइनल में जगह बनाने से रोक दिया था। अजाक्स की टीम 1997 के बाद पहली बार चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंची है। तब वह मैच युवेंटस ने जीतकर उसका फाइनल खेलने का सपना तोड़ दिया था।

✅ Vertonghen, Wanyama and Son all start for Tottenham#UCL pic.twitter.com/yOiLSKApl5