Dainik Bhaskar Aug 27, 2019, 08:41 AM IST

न्यूयॉर्क. अमेरिका में चल रहे यूएस ओपन में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने टेनिस स्टार रोजर फेडरर को पहले सेट में 6-4 से हरा दिया। हालांकि, दूसरा सेट फेडरर ने आसानी से 6-1 से अपने नाम कर लिया। तीसरा सेट भी फेडरर ने 6-2 से जीत लिया। दोनों के बीच अभी मुकाबला जारी है। फेडरर 20 बार ग्रैंड स्लैम चैम्पियन हैं। उधर, नागल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। उन्होंने ब्राजील के जोआओ मेनेजेस को 5-7, 6-4, 6-3 से हराकर मुख्य दौर के लिए क्वालिफाई किया था।

सुमित हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव जैतपुर से हैं। वे दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रहे महेश भूपति को अपना मेंटोर मानते हैं। सुमित कहते हैं- 'भूपति मेरे मेंटोर हैं और हमेशा रहेंगे। मैं करीब 10 साल का था, तब उनकी एकेडमी में पहली बार गया था। उन्होंने मेरे खेल को निखारा। उन्होंने ही मुझे स्पॉन्सर भी किया था।' सुमित बचपन फेडरर की स्टाइल कॉपी किया करते थे। फेडरर के खिलाफ मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने नागल को शुभकामनाएं दी थीं।

And congratulations to @nagalsumit for qualifying for the #USOpen. A humongous task facing the great @rogerfederer, but we will be cheering for you. Best Wishes and Goodluck 🇮🇳👏