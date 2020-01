Dainik Bhaskar Jan 28, 2020, 11:46 AM IST

खेल डेस्क. अमेरिका की सोफिया केनिन और दुनिया की नंबर-1 महिला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहीं। केनिन पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मंगलवार को उन्होंने ट्यूनिशिया की ओन्स जबेउर को 6-4, 6-4 से हराया। केनिन ने ही 15 साल की अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ को पिछले मुकाबले में हराया था। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला बार्टी से होगा। बार्टी ने क्वार्टरफाइनल में पेत्रा क्वितोवा को हराया।

23 साल की बार्टी इस जीत के साथ ही पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहीं। बार्टी ने चेक गणराज्य की क्वितोवा को 7-6 (8/6), 6-2 से हराया। उन्होंने इस जीत के साथ ही क्वितोवा से पिछली बार क्वार्टरफाइनल में ही मिली हार का बदला ले लिया। बार्टी पिछले साल फ्रेंच ओपन जीती थीं।

बार्टी ने कहा- यह पूरी तरह अविश्वसनीय है

बार्टी ने जीत के बाद कहा, ‘‘यह पूरी तरह अविश्वसनीय है। मुझे पता था कि पेत्रा के खिलाफ आज अपना सर्वश्रेष्ठ देना। पहला सेट निर्णायक था।’’ बार्टी 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली महिला बनना चाहेंगी। पिछली बार क्रिस ओनील चैम्पियन बनी थीं।

"I think @Petra_Kvitova is the perfect competitor...I absolutely loved testing myself against her."@ashbarty praises her Czech peer after leveling their H2H at 4-4.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/NsRl5ewr1S