Mar 15, 2020

खेल डेस्क. डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने रविवार को पहली बार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब जीता। 21 साल बाद डेनमार्क का कोई खिलाड़ी चैम्पियन बना। इससे पहले पीटर गेड ने 1999 में यह चैम्पियनशिप जीती थी। तब उन्होंने इंडोनेशिया के तौफिक हिदायत को हराया था। एक्सेलसन ने फाइनल में ताइवान के टॉप सीड खिलाड़ी चोऊ तिएन चेन को 21-13, 21-14 से हराया। उन्होंने 46 मिनट के भीतर ही मैच जीता।

🔊 "And the 21 year wait is over!"@ViktorAxelsen follows in the footsteps of Gade, Frost and Kops & secures his first All England 🔥



One of the greats?#YAE20 pic.twitter.com/ie2C4e60Hb