स्विटजरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल के बीच हुआ था पहला सेमीफाइनल

सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के रोबर्टो बतिस्ता के बीच हुआ था दूसरा सेमीफाइनल



Dainik Bhaskar Jul 14, 2019, 08:47 PM IST

खेल डेस्क. विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में रोजर फेडरर और राफेल नडाल के बीच मुकाबला हुआ था। जिसे फेडरर ने जीत लिया। अब इस मैच की एक वीडियो क्लिप दुनियाभर में वायरल हो रही है। जिसमें इस मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद एक बच्चा मैच देखने की बजाए किताब पढ़ते नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर दुनियाभर के टेनिस फैन्स को हैरानी हो रही है। फैन्स इस क्लिप और बच्चे के फोटो को शेयर करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर वो ऐसा क्या पढ़ रहा था, कि उसका ध्यान मैच पर नहीं था।

विंबलडन में 12 जुलाई को खेले गए मैच में स्विटजरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल के बीच मुकाबला हुआ था। इस मैच को फेडरर ने 6-7, 6-1, 3-6, 4-6 से जीत लिया था। बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों को बीच मुकाबले का इंतजार दुनियाभर के फैन्स को बेसब्री से था और साल 2008 में टूर्नामेंट के फाइनल में हुई टक्कर के बाद इस टूर्नामेंट में दोनों के बीच ये पहला मुकाबला था। इसी वजह से इस मैच को लेकर उत्सुकता यूं भी काफी ज्यादा थी। इस दीवानगी को इसी बात से समझा जा सकता है कि इस मैच के टिकट 7 लाख रुपए तक में बिके थे।

मैच में बच्चे को किताब पढ़ते देख लोग रह गए हैरान

बच्चे की जो क्लिप वायरल हो रही है वो उस मैच के दौरान पहले सेट की है। क्लिप के सामने आते ही लोग उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हैरानी जताने लगे। कई फैन्स को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इतना जरूरी मैच छोड़कर वो बच्चा किताब कैसे पढ़ सकता है, क्योंकि ये काम तो वो घर पर कर सकता है। एक फैन ने लिखा, 'वो कुछ ऐसा पढ़ रहा है कि जब #फेडाल खेल रहे हों तब भी एकाग्रता भंग नहीं होती। ये जरूर दुनिया की सबसे रोचक किताब होगी।' एक फैन ने लिखा, 'वो पढ़ रहा है कि फेडरर-नडाल के बीच मैच के दौरान आपको क्यों कुछ नहीं पढ़ना चाहिए।' एक फैन ने रिएक्ट करते हुए लिखा, 'एक बेहद महत्वपूर्ण मैच में जब टेनिस के दो महान खिलाड़ी एक-दूसरे का सामना कर रहे हैं, ये बच्चा किताब बिल्कुल सहज होकर किताब पढ़ रहा है। जरूर ये किताब कुछ ज्यादा रोचक होगी। वो भी तब जब इस मैच की टिकट 5 लाख रुपए तक थीं।'

2 of if not the greatest players ever and the kid is reading a damn book smh #FedererNadal #Wimbledon pic.twitter.com/0FFosabdFl — JACK (@Jackariahtjr) 12 July 2019

To the kid reading a book while Federer is playing Nadal. Can I have your ticket please?! @Wimbledon #youcantbeserious pic.twitter.com/6JSB6gs9IP — Jane Race 🎓 (@MrsJaneRace) 12 July 2019

Kid. Put the book down. You’re at Centre Court watching two of the greatest tennis players that’s ever lived in a Semi-Final. #FedererNadal @BBCSport pic.twitter.com/6uwlEzgOaK — Kevin (@kevindawes90) 12 July 2019

They say readers are leaders and all, but are you kidding me?!!?! Tickets selling for upwards of $10,000 and this kid is catching up on his reading? #Wimbledon #FedererNadal pic.twitter.com/OSnRk6q95d — Christian ✞ Ⓥ (@christianveg77) 12 July 2019

Two greatest players of the sport playing Semi Final Clash in a prestigious Tournament #Wimbledon



And this kid is reading book. What a way to waste a ticket. 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️#Wimbledon19 #federervsnadal pic.twitter.com/BaynvxrCDO — SatwikMathangi (@seven_week) 12 July 2019

Imagine bringing your kid to watch a Fed vs Rafa semi final at Wimbledon and he whips a book out to read instead of being excited to watch two of the greatest ever !#Wimbledon #FedererNadal #Wimbledon2019 #federervsnadal pic.twitter.com/8ThZcBxkM3 — Devesh Dubey (@DeveshDubey_) 13 July 2019

#Wimbledon2019 #FedererNadal The subtle art of not giving a fuck !!!! pic.twitter.com/W12OiOPWIZ — Rohit floccinaucinihilipilification Yadav (@slatter_buddy) 14 July 2019

Can't believe commentators were giving a kid in the audience flack for reading a book at #Wimbledon - least it wasn't an ipad - kudos to any kid picking up a book these days......#federervsnadal pic.twitter.com/JwM4cnrMNt — Mark A. Thomson (@MarkAlanThomson) 13 July 2019

There’s a kid at #Wimbledon READING A BOOK in the stands of the Federer Nadal match. I repeat, he’s READING A BOOK. I love reading too, kid but come on. This is the Men’s Semifinals — Amy Turek (@amy_turek) 12 July 2019

The Kid: I love reading books more anything in this world.



Me: That can't be true in every case. What if you're watching Roger Federer vs Rafael Nadal in their first ever #Wimbledon semi-final?



The Kid: #Fedal #Wimbledon2019 #FedererNadal #VamosRafa #RogerFederer #GOAT pic.twitter.com/9MNOcc2HLh — Nikhil Deshpande (@Chaseeism) 13 July 2019

This kid is just casually reading a book at a classic game while two of the greatest tennis players battle each other... Wow!!! That book must be extra interesting!! 🤔🤔



PS: Roger Federer - Rafael Nadal ticket cost $7300.. 😩😩😩😩😩 pic.twitter.com/cipxnkmu6V — Man Like OneX 🙌🏽 (@MrOneXMind) 12 July 2019