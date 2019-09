Dainik Bhaskar Sep 30, 2019, 11:29 AM IST

खेल डेस्क. अमेरिका की महिला रेसर एलिसन फेलिक्स ने कतर की राजधानी दोहा में रविवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में स्वर्ण पदक जीत लिया। फेलिक्स का ये 12वां वर्ल्ड टाइटल है। उन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में जमैका उसेन बोल्ड (11 स्वर्ण) को पीछे छोड़ दिया। फेलिक्स ने पहला स्वर्ण 2005 में अपने नाम किया था। 33 साल की फेलिक्स ने इससे पहले 200 मीटर में तीन, 400 मीटर में एक, 4x100 मीटर रिले में तीन और 4x400 मीटर रिले में चार टाइटल जीते थे। दूसरी ओर, बोल्ट ने 100 मीटर में तीन, 200 मीटर में चार, 4x100 मीटर रिले में चार स्वर्ण पदक जीते थे।

फेलिक्स के साथ विल्वर्ट लंदन, कर्टनी ओकोलो और माइकल कैरी रेस में उतरे। चारों ने मिलकर 3 मिनट, 9.04 सेकंड में रेस पूरी कर ली। इस इवेंट का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रेस में हिस्सा लेने वाली आठ टीमों में से सात टीम ने पहले और चौथे लेग में पुरुष धावकों को रखा। वहीं, पोलैंड ने पहले दो लेग में पुरुष और आखिरी दो लेग में महिला धावकों को रखा। इस स्पर्धा का रजत जमैका और कांस्य बहरीन ने जीता।

