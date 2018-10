2014 में भारत को एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मिला थे। इस तरह से पहले ही दिन भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

Congratulations to the first medallists of the @BuenosAires2018 #YouthOlympics #ShootingSport -10m Air Rifle Men



🥇 Grigorii Shamakov - RUS 🇷🇺

🥈 Shahu Tushar Mane - IND 🇮🇳

