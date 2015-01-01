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भास्कर एनालिसिस:आठ युवा खिलाड़ियों ने टीम इंडिया में एंट्री का दावा ठोका; 3 ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, पांच को अब भी इंतजार

दुबईएक घंटा पहले
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  • वरुण को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 में जगह मिली, कार्तिक-नटराजन अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर जाएंगे
  • पडीक्कल, इशान, रितुराज, बिश्नोई और तेवतिया का भी उम्दा प्रदर्शन

आईपीएल के लीग राउंड के मुकाबले खत्म हो चुके हैं। लीग में 8 युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। इनमें से तीन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जा रहे हैं। लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टी20 टीम में जगह मिली है। तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी और टी नटराजन को अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। पडीक्कल, इशान, रितुराज, रवि बिश्नोई और तेवतिया को अपनी बारी का इंतजार है। सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और संदीप शर्मा ने भी उम्दा खेल दिखाया है।

वरुण चक्रवर्ती: सीजन में 1 पारी में 5 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज

  • कर्नाटक के लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 13 मैच में 21 की औसत से 17 विकेट लिए। इकोनॉमी 6.94 की रही।
  • दिल्ली के खिलाफ 5 विकेट लिए। कोई अन्य सीजन में एक पारी में 5 विकेट नहीं ले सका है।
  • करिअर में एक फर्स्ट क्लास, 9 लिस्ट ए और 14 टी20 खेले हैं। कम अनुभव के बाद भी उन्हें अब टीम इंडिया में जगह मिल गई है।

टी नटराजन: सबसे ज्यादा यॉर्कर गेंद फेंक चुके, 14 विकेट भी लिए हैं

  • तमिलनाडु के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सीजन में सबसे ज्यादा यॉर्कर डाली हैं। हैदराबाद से खेल रहे गेंदबाज ने 14 विकेट लिए हैं।
  • ओवरऑल टी20 करिअर की बात की जाए तो 36 मुकाबले में 33 विकेट लिए हैं। चार रन देकर तीन विकेट इनका बेस्ट प्रदर्शन हैं।
  • फर्स्ट क्लास के 20 मुकाबले में 64 विकेट और लिस्ट ए के 15 मैच में 16 विकेट अपने नाम किए हैं।

कार्तिक त्यागी: गेंदबाज ने स्पीड, लाइन लेंथ से सबको प्रभावित किया

  • उप्र के 19 साल के इस तेज गेंदबाज ने स्पीड और सटीक लाइन लेंथ से खासा असर छोड़ा है। सीजन के 10 मैच में 9 विकेट लिए।
  • वे पहली बार लीग से टी20 के मुकाबले में उतरे। उन्होंने फर्स्ट क्लास के एक मुकाबले में तीन और लिस्ट ए के 5 मैच में 9 विकेट झटके हैं।
  • इस साल हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप के 6 मैच में भी कार्तिक ने 11 विकेट झटके थे।

रवि बिश्नाेई: वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाद यहां उतरे

  • राजस्थान के 20 साल के इस लेग स्पिनर ने इस साल हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 17 विकेट अपने नाम किए थे।
  • उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने ऑक्शन में खरीदा। सीजन के 14 मैच में उन्होंने 12 विकेट लिए। 29 रन देकर तीन विकेट बेस्ट प्रदर्शन है।
  • ओवरऑल टी20 के 20 मैच में इन्होंने 18 विकेट लिए हैं। लिस्ट ए के 6 मैच में 8 विकेट झटके।

देवदत्त पडीक्कल: टीम के लिए कोहली-एबीडी से ज्यादा रन बनाए

  • केरल के 20 साल के इस बल्लेबाज ने लीग में सबसे ज्यादा खींचा। उन्होंने अब तक 14 मैच में 5 अर्धशतक के सहारे 472 रन बनाए हैं।
  • विराट कोहली और एबी डिविलियर्स से भी अधिक रन बना चुके हैं।
  • ओवरऑल टी20 की बात की जाए तो इन्होंने 26 मैच में 46 की औसत से 1052 रन बनाए हैं। एक शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं।

इशान किशन: बतौर ओपनर खुद को साबित किया, दो अर्धशतक लगाए

  • झारखंड से खेलने वाले 22 साल के इशान ने आक्रामक बल्लेबाजी की है। 12 मैच में तीन अर्धशतक के साथ 428 रन। स्ट्राइक रेट 140 का।
  • कप्तान रोहित शर्मा की जगह इन्हें ओपनिंग का मौका मिला। खुद को साबित करते हुए 2 अर्धशतक लगाए।
  • ओवरऑल टी20 में विकेटकीपर बल्लेबाज इशान ने 88 मैच में 2142 रन बनाए हैं। दो शतक और 10 अर्धशतक भी लगाए।

रितुराज गायकवाड़: पॉजिटिव हुए और अंतिम 3 पारियों में 3 अर्धशतक लगाए

  • महाराष्ट्र का 23 साल के यह बल्लेबाज लीग शुरू होने के पहले पॉजिटिव हो गया था। 19 दिन तक क्वारेंटाइन में रहने के बाद खेलने उतरे।
  • पहली तीन पारियों में सिर्फ 5 रन बना सके। लेकिन अंतिम 3 मैच में 3 अर्धशतक लगाकर टीम को जीत दिलाई।
  • लीग के 6 मैच में 204 रन बनाए हैं। ओवरऑल टी20 करिअर के 34 मुकाबले में 1047 रन बनाए। 9 अर्धशतक भी लगाए हैं।

राहुल तेवतिया: 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन किया

  • हरियाणा के 27 साल के इस खिलाड़ी ने ऑलराउंड खेल दिखाया। पंजाब के खिलाफ 1 ओवर में 5 छक्के लगाकर शानदार जीत दिलाई।
  • लीग के 14 मैच में 255 रन बनाए। एक अर्धशतक भी। स्ट्राइक रेट 139 का। 10 विकेट भी झटके।
  • ओवरऑल टी20 करिअर में तेवतिया ने 62 मुकाबले में 883 रन बनाए हैं। 150 का स्ट्राइक रेट है। 40 विकेट भी झटके हैं।

सूर्यकुमार और सैमसन ने 350+ रन बनाए, संदीप ने 13 विकेट लिए

  • सूर्यकुमार यादव ने मुंबई से खेलते हुए 14 मैच में 410 रन बनाए हैं। 3 अर्धशतक लगाए। पूरे टूर्नामेंट में टीम के मिडिल ऑर्डर को संभाला। टी20 करिअर के 163 मैच में 3422 रन बनाए।
  • राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन ने 14 मैच में 3 अर्धशतक के साथ 375 रन बनाए। 26 छक्के लगाए। करिअर के 163 मैच में 3856 रन।
  • तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने 11 मैच में 13 विकेट लिए। 34 रन देकर तीन विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है। करिअर के 131 मैच में 151 विकेट लिए।
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