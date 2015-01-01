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IPL में आज क्वालिफायर-2:दिल्ली के पास पहली बार फाइनल खेलने का मौका, लेकिन आंकड़ों में हैदराबाद मजबूत

अबु धाबी2 घंटे पहले
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IPL के 13वें सीजन का दूसरा क्वालिफायर आज अबु धाबी में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। इस मैच की विजेता 10 नवंबर को मुंबई इंडियंस के साथ दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेगी। इस मैच को जीतकर दिल्ली के पास अपना पहला फाइनल खेलने का मौका होगा। वहीं, आंकड़ों की बात करें, तो हैदराबाद मजबूत नजर आ रही है।

लीग राउंड में दोनों बार हैदराबाद ने हराया
लीग राउंड में दिल्ली और हैदराबाद के बीच हुए दोनों मुकाबले में वॉर्नर की टीम भारी पड़ी थी। सीजन के 11वें मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 15 रन से हराया था। वहीं, सीजन के 47वें मैच में दिल्ली को हैदराबाद के हाथों 88 रन की करारी हार झेलनी पड़ी थी।

क्वालिफायर में दिल्ली को मुंबई ने हराया था
दिल्ली को सीजन के पहले क्वालिफायर में मुंबई के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को 201 रन का टारगेट दिया था। जवाब में दिल्ली 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी थी।

एलिमिनेटर में हैदराबाद ने बेंगलुरु को हराया था
शुक्रवार को खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में हैदराबाद ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया था। इसी के साथ बेंगलुरु का पहली बार खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद को 132 रन का टारगेट दिया था। जवाब में हैदराबाद ने 2 बॉल शेष रहते 4 विकेट पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया।

हैदराबाद के 4 और दिल्ली के 3 बॉलर्स के नाम 10+ विकेट
गेंदबाजी के मामले में हैदराबाद की टीम दिल्ली पर भारी है। हैदराबाद के 4 गेंदबाजों ने सीजन में 10 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं, दिल्ली के 3 गेंदबाजों के नाम सीजन में 10+ विकेट हैं।
सीजन में हैदराबाद के राशिद खान ने 19, टी नटराजन ने 16, संदीप शर्मा और जेसन होल्डर ने 13-13 विकेट लिए हैं। वहीं, सीजन में दिल्ली के लिए कगिसो रबाडा ने 25, एनरिच नोर्तजे ने 20 और रविचंद्रन अश्विन ने 13 विकेट अपने नाम किए हैं।

हैदराबाद के 3 और दिल्ली के 2 बॉलर्स के नाम 100+ डॉट बॉल
डॉट बॉल की बात करें, तो हैदराबाद के राशिद ने 15 मैच में 164, टी नटराजन ने 15 मैच में 130 और संदीप ने 12 मैच में 112 डॉट बॉल फेंकी हैं। दूसरी ओर, दिल्ली के लिए नोर्तजे ने 14 मैच में 144 और रबाडा ने 15 मैच में 138 डॉट बॉल फेंकी हैं

दोनों टीमों में 3-3 बल्लेबाजों के 300+ रन
दोनों टीमों में एक-एक बल्लेबाज ने 500+, 400+ और 300+ रन बनाए हैं। हैदराबाद के लिए डेविड वॉर्नर ने 546, मनीष पांडे ने 404 और जॉनी बेयरस्टो ने 345 रन बनाए हैं। वहीं, दिल्ली के लिए शिखर धवन ने 525, श्रेयस अय्यर ने 433 और मार्कस स्टोइनिस ने 314 रन बनाए हैं।

हैदराबाद के 7 और दिल्ली के 5 बल्लेबाजों ने फिफ्टी लगाई
हैदराबाद के लिए सीजन में 7 बल्लेबाजों ने फिफ्टी लगाई हैं। वॉर्नर ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 4, पांडे और बेयरस्टो ने 3-3, विलियम्सन और साहा 2-2, प्रियम गर्ग और विजय शंकर ने एक फिफ्टी लगाई है। वहीं, दिल्ली के लिए धवन और स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 3-3, अय्यर और पृथ्वी शॉ ने 2-2 और अजिंक्य रहाणे ने एक फिफ्टी लगाई है।

शिखर के नाम सीजन में 2 शतक
दिल्ली के ओपनर शिखर धवन सीजन में 2 शतक लगा चुके हैं। शिखर IPL में सबसे ज्यादा 40 फिफ्टी लगाने वाले भारतीय भी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली भी लीग में 39 फिफ्टी लगा चुके हैं। सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर (48) के नाम है।

लीग राउंड में दिल्ली दूसरे और हैदराबाद तीसरे स्थान पर
लीग राउंड में दिल्ली ने 8 मैच जीते और 7 हारे थे। वह 16 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर थी। वहीं, हैदराबाद ने लीग राउंड में 7 मैच जीते और इतने ही हारे थे। वॉर्नर की टीम 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर थी।

पिच और मौसम रिपोर्ट
अबु धाबी में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा। तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। यहां स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलेगी। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। इस आईपीएल से पहले यहां हुए पिछले 44 टी-20 में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम की जीत का सक्सेस रेट 56.81% रहा है।

  • इस मैदान पर हुए कुल टी-20: 44
  • पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती: 19
  • पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती: 25
  • पहली पारी में टीम का औसत स्कोर: 137
  • दूसरी पारी में टीम का औसत स्कोर: 128

दोनों टीमों के सबसे महंगे खिलाड़ी
हैदराबाद के सबसे महंगे खिलाड़ी कप्तान डेविड वॉर्नर हैं। उन्हें फ्रेंचाइजी सीजन का 12.50 करोड़ रुपए देगी। इसके बाद टीम के दूसरे महंगे खिलाड़ी मनीष पांडे (11 करोड़) हैं। वहीं, दिल्ली में ऋषभ पंत 15 करोड़ और शिमरॉन हेटमायर 7.75 करोड़ रुपए कीमत के साथ सबसे महंगे प्लेयर हैं।

हैदराबाद ने 2 बार खिताब जीता
हैदराबाद ने अब तक तीन बार फाइनल (2009, 2016, 2018) खेला है। जिसमें उसे 2 बार (2009, 2016) जीत मिली और एक बार (2018) हार का सामना करना पड़ा। वहीं, दिल्ली अकेली ऐसी टीम है, जो अब तक फाइनल नहीं खेल सकी। हालांकि, दिल्ली टूर्नामेंट के शुरुआती दो सीजन (2008, 2009) में सेमीफाइनल तक पहुंची थी।

IPL में हैदराबाद का सक्सेस रेट दिल्ली से ज्यादा
लीग में सनराइजर्स हैदराबाद का सक्सेस रेट 54.06% है। हैदराबाद ने अब तक कुल 123 मैच खेले हैं, जिनमें उसने 66 मैच जीते और 57 हारे हैं। वहीं, दिल्ली का सक्सेस रेट 44.47% है। दिल्ली ने अब तक कुल 192 मैच खेले हैं, जिनमें उसने 83 जीते और 106 हारे हैं। 2 मैच बेनतीजा रहे।

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