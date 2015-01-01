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फोटोज में IPL का रोमांच:आतिशबाजी के साथ प्ले-ऑफ का आगाज, बुमराह एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बने

दुबई10 मिनट पहले
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आतिशबाजी के बीच मैदान में एंट्री करते मुंबई इंडियंस के ओपनर रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक।

IPL के 13वें सीजन में प्ले-ऑफ का आगाज आतिशबाजी के साथ हुआ। दुबई में गुरुवार को पहला क्वालिफायर खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से शिकस्त दी। मैच में मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 बड़े विकेट लेकर दिल्ली को ढेर कर दिया।

उन्होंने शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस और डेनियल सैम्स को आउट किया। इसी के साथ बुमराह IPL के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा 27 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। उनसे पहले 2017 सीजन में भुवनेश्वर कुमार ने 26 विकेट लिए थे।

मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट लिए। बुमराह ने मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड किया। स्टोइनिस ने 65 रन की पारी खेली।
मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट लिए। बुमराह ने मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड किया। स्टोइनिस ने 65 रन की पारी खेली।
मुंबई के ईशान किशन और हार्दिक पंड्या ने 5वें विकेट लिए 23 बॉल पर 60 रन की नाबाद पार्टनरशिप कर टीम का स्कोर 200 तक पहुंचाया। ईशान ने 55 और हार्दिक ने 37 रन बनाए।
मुंबई के ईशान किशन और हार्दिक पंड्या ने 5वें विकेट लिए 23 बॉल पर 60 रन की नाबाद पार्टनरशिप कर टीम का स्कोर 200 तक पहुंचाया। ईशान ने 55 और हार्दिक ने 37 रन बनाए।
दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए।
दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए।
सूर्यकुमार यादव का IPL में यह 100वां मैच रहा। उन्होंने 38 बॉल में 51 रन की पारी खेली। यह लीग में उनकी 11वीं फिफ्टी है।
सूर्यकुमार यादव का IPL में यह 100वां मैच रहा। उन्होंने 38 बॉल में 51 रन की पारी खेली। यह लीग में उनकी 11वीं फिफ्टी है।
दिल्ली के कगिसो रबाडा ने डाइव लगाकर मुंबई के कीरोन पोलार्ड का शानदार कैच पकड़ा।
दिल्ली के कगिसो रबाडा ने डाइव लगाकर मुंबई के कीरोन पोलार्ड का शानदार कैच पकड़ा।
दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने बिना खाता खोले 3 विकेट गंवा दिए थे। ओपनर शिखर धवन भी खाता नहीं खोल सके।
दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने बिना खाता खोले 3 विकेट गंवा दिए थे। ओपनर शिखर धवन भी खाता नहीं खोल सके।
बुमराह ने शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस और डेनियल सैम्स को पवेलियन भेजा।
बुमराह ने शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस और डेनियल सैम्स को पवेलियन भेजा।
शिखर धवन को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड किया।
शिखर धवन को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड किया।
ट्रेंट बोल्ट ने पारी के पहले ही ओवर में दिल्ली को दो बड़े झटके दिए। उन्होंने पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे को पवेलियन भेजा।
ट्रेंट बोल्ट ने पारी के पहले ही ओवर में दिल्ली को दो बड़े झटके दिए। उन्होंने पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे को पवेलियन भेजा।
हार के बाद दिल्ली के कोच रिकी पोंटिंग और असिस्टेंट कोच मोहम्मद कैफ उदास नजर आए।
हार के बाद दिल्ली के कोच रिकी पोंटिंग और असिस्टेंट कोच मोहम्मद कैफ उदास नजर आए।
जीत के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा खुश नजर आए।
जीत के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा खुश नजर आए।
मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी और उनके बेटे आकाश भी मैच देखने पहुंचे। जीत के बाद वे भी कुछ इस तरह खुश दिखे।
मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी और उनके बेटे आकाश भी मैच देखने पहुंचे। जीत के बाद वे भी कुछ इस तरह खुश दिखे।
मुंबई इंडियंस के डग-आउट में हैंड सैनिटाइजर और भगवान की तस्वीर नजर आई।
मुंबई इंडियंस के डग-आउट में हैंड सैनिटाइजर और भगवान की तस्वीर नजर आई।
मैच के दौरान राजीव शुक्ला, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और IPL चेयरमैन बृजेश पटेल।
मैच के दौरान राजीव शुक्ला, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और IPL चेयरमैन बृजेश पटेल।
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