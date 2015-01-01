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IPL में हैदराबाद vs बेंगलुरु थोड़ी देर में:एलिमिनेटर में कोहली ओपनिंग कर सकते हैं, सैनी और मॉरिस के खेलने पर सस्पेंस

अबु धाबी14 मिनट पहले
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सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली। (फाइल फोटो)

IPL के 13वें सीजन का एलिमिनेटर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच थोड़ी देर में अबु धाबी में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले में बेंगलुरु के लिए जोश फिलिप की जगह कप्तान विराट कोहली ओपनिंग कर सकते हैं। फिलिप की जगह मोइन अली को टीम में जगह मिल सकती है। वहीं, चोटिल क्रिस मॉरिस और नवदीप सैनी के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है।

प्ले-ऑफ में हैदराबाद ने अब तक 7 मैच खेले हैं। जिनमें उसे 3 में जीत और 4 में हार मिली। वहीं, बेंगलुरु ने कुल 5 मुकाबले खेले, जिनमें 3 जीते और 2 हारे हैं।

जीतने वाली टीम दिल्ली से भिड़ेगी
जीतने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए 8 नवंबर को अबु धाबी में दिल्ली कैपिटल्स से क्वालिफायर-2 खेलना होगा। दिल्ली को मुंबई इंडियंस ने पहले क्वालिफायर में 57 रन से हराया था।

सीजन में दोनों में 1-1 की बराबरी
सीजन में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए, एक मैच हैदराबाद और एक बेंगलुरु ने जीता। दुबई में खेले गए सीजन के तीसरे मैच में बेंगलुरु ने हैदराबाद को 10 रन से हराया था। इसके बाद शारजाह में सीजन के 52वें मैच में हैदराबाद ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया था।

पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद तीसरे और बेंगलुरु चौथे स्थान पर
लीग राउंड में दोनों ही टीमों ने 14 में से 7 मैच जीते और 7 हारे। 14 पॉइंट्स के साथ बेहतर नेट रनरेट के आधार पर हैदराबाद दूसरे और बेंगलुरु तीसरे स्थान पर रही। वॉर्नर की टीम ने अपने आखिरी तीनों मैच जीते हैं। वहीं, बेंगलुरु को पिछले 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

वॉर्नर के नाम सीजन में 500+ रन
वॉर्नर ने इस सीजन में अब तक 44.08 की औसत से 529 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 फिफ्टी भी लगाई हैं। वे 6 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। वॉर्नर के अलावा टीम में मनीष पांडे (380), जॉनी बेयरस्टो (345) और ऋद्धिमान साहा (214) पर बैटिंग की जिम्मेदारी होगी।

राशिद-नटराजन टॉप विकेट टेकर
हैदराबाद में गेंदबाजी का दारोमदार राशिद खान और टी नटराजन पर रहेगा। राशिद ने सीजन में टीम के लिए सबसे ज्यादा 19 विकेट लिए हैं। नटराजन के नाम 14 विकेट हैं। वहीं, संदीप शर्मा 13 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर हैं।

पडिक्कल-कोहली बेंगलुरु के टॉप स्कोरर
बेंगलुरु के लिए देवदत्त पडिक्कल ने सीजन में सबसे ज्यादा 472 रन बनाए हैं। इसके बाद कप्तान विराट कोहली का नंबर आता है, जिन्होंने सीजन में अब तक 460 रन बनाए हैं। एबी डिविलियर्स 398 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

सीजन के टॉप-5 बॉलर्स में चहल एकमात्र स्पिनर्स
सीजन में पर्पल कैप के दावेदारों में टॉप-5 में बेंगलुरु के युजवेंद्र चहल एकमात्र स्पिनर हैं। बाकी सभी तेज गेंदबाज हैं। चहल ने सीजन में अब तक अपनी टीम के लिए 20 विकेट लिए हैं। चहल के बाद क्रिस मॉरिस 11 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

दोनों टीम के महंगे खिलाड़ी
हैदराबाद में कप्तान डेविड वॉर्नर सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। टीम उन्हें एक सीजन के 12.50 करोड़ रुपए देगी। उनके बाद टीम में मनीष पांडे का नाम है, जिन्हें इस सीजन में 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं, बेंगलुरु में कप्तान विराट कोहली 17 करोड़ और एबी डिविलियर्स 11 करोड़ रुपए कीमत के साथ सबसे महंगे प्लेयर हैं।

पिच रिपोर्ट
अबु धाबी में पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। यहां स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलेगी। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। इस आईपीएल से पहले यहां हुए पिछले 44 टी-20 में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम की जीत का सक्सेस रेट 56.81% रहा है।

  • इस मैदान पर हुए कुल टी-20: 44
  • पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती: 19
  • पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती: 25
  • पहली पारी में टीम का औसत स्कोर: 137
  • दूसरी पारी में टीम का औसत स्कोर: 128

हैदराबाद ने 2 बार खिताब जीता, बेंगलुरु को अब भी इंतजार
हैदराबाद ने 3 बार (2009, 2016 और 2018) फाइनल में जगह बनाई और 2 बार (2009 और 2016) खिताब अपने नाम किया। वहीं, बेंगलुरु ने 2009 में अनिल कुंबले और 2011 में डेनियल विटोरी की कप्तानी में फाइनल खेला था। 2016 में विराट की कप्तानी में भी टीम फाइनल में पहुंची। हर बार बेंगलुरु को हार का सामना करना पड़ा। 2016 में तो फाइनल में बेंगलुरु को हैदराबाद ने ही हराया था।

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