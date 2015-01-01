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IPL-13:MI के ईशान किशन छक्के लगाने में टॉप पर; 29 सिक्सर लगाए

दुबई30 मिनट पहले
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ईशान किशन ने IPL-13 में प्ले ऑफ में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उन्होंने मुंबई के लिए 30 गेंद पर 55 रन बनाए।

IPL-13 के प्ले ऑफ के मैच में गुरुवार को मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर छठी बार फाइनल में पहुंच गई है। टीम की जीत में ईशान किशन ने 30 गेंद पर 55 रन की पारी खेलकर मुंबई के स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईशान ने अपने 55 रन की पारी में 6 छक्के और 4 चौके लगाए। वे इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। किशन ने इस सीजन में खेले 13 मैचों में 53.66 की औसत से 483 रन बनाए। जिसमें 29 छक्के और 33 चौके शामिल हैं। वहीं इस सीजन में उन्होंने चौथा अर्धशतक भी लगाया है। वे संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, निकाेलस पूरन और इयोन मॉर्गन से छक्के के लगाने में आगे हो गए हैं।

संजू सैमसन ने 14 मैचों में 28.84 की औसत से 375 रन बनाए हैं। इनमें 21 चौके और 26 छक्के शामिल है। हार्दिक पंड्या ने 13 मैचों में 39.71 की औसत से 278 रन बनाए हैं। इसमें 14 चौके और 25 छक्के शामिल हैं।निकोलस पूरन ने 14 मैचों में 35.30 की औसत से 353 रन बनाए हैं। इनमें 25 छक्के और 23 चौके हैं। इयोन मॉर्गन ने 14 मैचों में 41.80 की औसत से 418 रन बनाए हैं। इनमें 24 छक्के और 32 चौके शामिल हैं।

इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप पांच खिलाड़ी

खिलाड़ीमैचछक्के
ईशान किशन1329
संजू सैमसन1426
हार्दिक पंड्या1325
निकोलस पूरन14

25

इयोन मॉर्गन1424

यह सीजन ईशान के आईपीएल करियर का सबसे बेस्ट

ईशान किशन 2018 में ऑक्सन से पहले मुंबई इंडियंस में शामिल होने के लिए ट्रायल दिए थे। ट्रायल में उन्होंने लेफ्ट साइड में छक्के लगाकर चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया था। ईशान 2016 से आईपीएल में खेल रहे हैं। उन्होंने अब तक खेले 50 मैचों में 28.04 की औसत से 1178 रन बनाए हैं। इनमें 97 चौके और 63 छक्के लगाए हैं। ईशान का यह सीजन उनके आईपीएल करियर का सबसे बेहतर रहा है। इससे पहले 2017 में उन्होंने 27.70 की औसत से 277 रन बनाए थे।

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