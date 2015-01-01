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IPL फाइनल खेलेंगे बोल्ट:क्वालिफायर में सिर्फ 2 ओवर ही डाल पाए थे; रोहित बोले- चोट गंभीर नहीं

दुबई20 मिनट पहले
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मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट IPL फाइनल में खेलेंगे।

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट IPL फाइनल में खेलेंगे। उन्होंने कहा, 'बोल्ट ठीक हैं। उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं है। फाइनल से पहले 3 दिन के आराम में वह ठीक हो जाएंगे और वापसी करेंगे।' बता दें कि बोल्ट दिल्ली के खिलाफ क्वालिफायर-1 में ग्रोइन स्ट्रेन की वजह से 2 ओवर ही बॉलिंग कर पाए थे और मैदान से बाहर चले गए थे।

बुमराह और बोल्ट शानदार फॉर्म में

रोहित ने कहा कि हमारी टीम के लिए जसप्रीत बुमराह और बोल्ट शानदार रहे हैं। दोनों 2 अलग-अलग देशों के लिए खेलते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए एक टीम से खेलते हैं। एक टीम के तौर पर उन्होंने प्लान को सही तरीके से एक्जीक्यूट किया है।

ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं

रोहित ने ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्वालिफायर-1 में मेरे जल्दी आउट होने के बाद जिस तरह से दोनों ने बैटिंग की वह काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि यह बेस्ट परफॉर्मेंस था और रिजल्ट भी हमारे फेवर में रहा। हम कभी भी टारगेट सेट करके मैदान पर नहीं उतरते हैं। हम चाहते थे कि पावर-प्ले में टीम अच्छा खेले और इन दोनों ने वही किया।

कभी भी बैटिंग-बॉलिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं

रोहित ने कहा, 'हमारे टीम के पास वह क्षमता है कि हम किसी भी समय रन की गति बढ़ा सकते हैं। ईशान इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं। दूसरे टाइम-आउट के बाद हम चाहते थे कि ईशान पॉजिटिव माइंडसेट से बैटिंग करें। हमारी टीम वर्सेटाइल है। हम कभी भी बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं।'

बोल्ट ने क्वालिफायर-1 में पहले ओवर में 2 विकेट लिए

गुरुवार को खेले गए क्वालिफायर-1 में दिल्ली के खिलाफ मुंबई के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे का विकेट लेकर दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया। 2 ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वह अब सीजन में नहीं खेल पाएंगे।

लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची मुंबई

सीजन के पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस (MI) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 57 रन से हरा दिया था। डिफेंडिंग चैम्पियन मुंबई लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम 5वां खिताब जीतने से एक कदम दूर है। पिछली बार मुंबई ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से शिकस्त दी थी। इससे पहले मुंबई 2017, 2015 और 2013 में चैम्पियन बनी थी।

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