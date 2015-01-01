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कोहली के पैटरनिटी लीव पर बयान:ऑस्ट्रेलिया के कोच ने कहा- विराट टेस्ट से हटने से भारतीय टीम कमजोर होगी

10 मिनट पहले
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विराट कोहली ने आईपीएल के 15 मैचों में 42.36 की औसत से 466 रन बनाए थे।

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज में केवल पहले ही मैच खेलेंगे। उसके बाद वह पैटरनिटी लीव पर इंडिया लौट आएंगे। पहला टेस्ट एडिलेड में डे नाइट खेला जाएगा। वहीं टेस्ट से पहले तीन वनडे और तीन टी-20 मैच होंगे। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लंगर ने कहा है, कि तीन टेस्ट मैचों में कोहली के नहीं खेलने से टीम इंडिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कोहली इंडिया के बेस्ट बैट्समैन हैं। किसी भी टीम के अगर बेहतर खिलाड़ी नहीं खेलते हैं,तो उसका प्रभाव टीम पर पड़ता है।”

लैंगर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा,” वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं और मैने अपने करियर में उनसे बेहतर बल्लेबाज नहीं देखा है। कोहली की न केवल बल्लेबाजी बेहतर हैं। बल्कि उनके अंदर गजब का जोश और खेल के प्रति जुनून है। वह हमेशा ग्राउंड पर पूरे जोश के साथ नजर आते हैं।”

कोहली के निर्णय का सम्माान

उन्होंने आगे कहा,”यह सवाल कि उनके नहीं खेलने से हम खुश हैं? तो ऐसा नहीं है। हम कोहली के निर्णय का सम्मान करते हैं। क्योंकि उन्होंने बच्चे के जन्म को लेकर नहीं खेलने का निर्णय लिया है। ऐसे में उनके नहीं खेलने का कहीं न कहीं टीम इंडिया के खेल पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम यह भी जानते हैं, कि पिछले दौरे पर हम उनसे सीरीज हार चुके हैं। इंडिया बहुत अच्छी टीम है।”

इंडिया ने पिछले दौर 2018-2019 में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। कोहली ने इस सीरीज में 40.28 की औसत से 282 रन बनाए थे।

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