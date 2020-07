दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 07:53 AM IST

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में फिक्सिंग के मामले में श्रीलंका के कप्तान रहे कुमार संगकारा से गुरुवार को करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। पूर्व खेल मंत्री महिंदानंदा अलुथगामागे के आरोप के बाद स्पेशल टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगकारा के समर्थन में लोगों ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया।

फैंस का कहना है कि गलत आरोप लगाकर संगकारा समेत अन्य खिलाड़ियों को परेशान किया जा रहा है। पिछले दो दिन में 2011 में मुख्य चयनकर्ता रहे अरविंद डीसिल्वा और फाइनल के ओपनर उपुल थरंगा से पूछताछ हो चुकी है। फाइनल में शतकीय पारी खेलने वाले महेला जयवर्धने को भी बुलाया गया है। वर्ल्ड कप के बाद संगकारा ने टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था।

Members of the Samagi Tharuna Balawegaya (@youthforsjb) are currently staging a protest outside the SLC against the harassment Cricketer Kumar Sangakkara and 2011 cricket team. #SriLanka#LKA#Matchfixing#ProtestSL via @kataclysmichaospic.twitter.com/BfOr6tcsOK