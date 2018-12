Dainik Bhaskar Dec 24, 2018, 08:18 AM IST

मेलबर्न. भारत के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में सात साल के लेग स्पिनर आर्ची शिलर को भी शामिल किया गया है। आर्ची को टिम पेन के साथ टीम का सह-कप्तान बनाया गया है। उनको अपने देश के बेस्ट क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का यह मौका मेक-ए-विश फाउंडेशन की कोशिश का नतीजा है। यह संगठन मुश्किल हालात का सामना कर रहे बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए काम करता है। आर्ची दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी तीन बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। वे बड़े होकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहते हैं, इसीलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने उनकी यह इच्छा पूरी की।

Thanks to everyone who saw the Australian and Indian teams at BUPA Family Day today, with @MartinPakulaMP officially opening the Indian Summer Festival!



The Festival will run on the 26th and 27th of December at Yarra Park, MCG, during the first two days of the Boxing Day Test. pic.twitter.com/FZbbc24iBK