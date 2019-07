Dainik Bhaskar Jul 02, 2019, 02:17 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों भारत की हार का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा और सेमीफाइनल में पहुंचने का उसका रास्ता बेहद कठिन हो गया। उस मैच में भारत की हार के बाद टीम की जीतने की इच्छा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और हर जगह उसकी आलोचना हो रही है। मैच में 338 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम 306 रन ही बना सकी। आखिरी 6 ओवरों में जब टीम को जीत के लिए 78 रन की जरूरत थी और उसके 6 विकेट बाकी थे। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों धोनी और केदार जाधव ने काफी धीमी बैटिंग की और वे सिर्फ 47 रन ही बना सके। ऐसे में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। वहीं शमी के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए वे उनका धर्म भी बीच में ले आए।

रज्जाक ने किया शमी के धर्म का जिक्र

इस मैच में भारत की हार के बाद अब्दुल रज्जाक पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी पर क्रिकेट विशेषज्ञ के रूप में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जहां भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है, लेकिन इसके बावजूद वे टूर्नामेंट में खराब खेल रही इंग्लैंड को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा, धोनी जैसे बल्लेबाज के शॉट देखकर नहीं लगा कि वे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने शमी के प्रदर्शन की तारीफ की, जिन्होंने इस मैच में 5/69 विकेट लिए थे। लेकिन इस दौरान वे ये बताना नहीं भूले कि वे मुसलमान हैं भले ही भारत की ओर से खेल रहे हों।

रज्जाक बोले- समझ नहीं आ रहा कुछ

अब्दुल रज्जाक ने कहा, 'एक चीज समझ नहीं आ रही, इंडिया के पास इस वक्त बेस्ट बॉलिंग अटैक है। बुमराह नंबर वन पर हैं, अगर वो विकेट नहीं ले रहे। यादव इनके विकेट टेकिंग बॉलर हैं, चहल इनके विकेट टेकिंग बॉलर हैं। शमी तो ऑलरेडी अपना काम कर चुके हैं, वो हैं भी मुसलमान, अच्छी बात ये है... ठीक है वो इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। पर ओवरऑल देखा जाए तो इनके जो स्ट्राइकर बॉलर थे, वो विकेट नहीं ले रहे। बॉलिंग हमने देखी है, यादव और चहल पर जिस तरह से इंग्लैंड ने हिटिंग की है वो हैरान करने वाली है।'

पाकिस्तानी पत्रकार ने शेयर की क्लिप

टीम चैनल पर शमी के धर्म बताने वाली वीडियो क्लिप को एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया। इस क्लिप को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'समझ नहीं आया कि जब आप भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें धर्म बताने की क्या जरूरत थी?'



Don't understand why religion has to be mentioned when looking at the performance of the Indian bowling attack #CWC19 🙄 pic.twitter.com/A3INMEEBP7