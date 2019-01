Dainik Bhaskar Jan 16, 2019, 01:38 PM IST

एडिलेड. भारत ने मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में छह विकेट से जीत हासिल की। इस जीत में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के अलावा विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 55 रन की नाबाद पारी खेली। हालांकि, इस दौरान वे बड़ी चूक कर गए, लेकिन अंपायर्स उनकी गलती पकड़ नहीं पाए।

Did anyone notice that dhoni actually didn’t complete the run here? pic.twitter.com/F9KjKiFILc