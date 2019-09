Dainik Bhaskar Sep 09, 2019, 07:28 PM IST

खेल डेस्क. अफगानिस्तान ने चटगांव में खेले गए एकमात्र टेस्ट में सोमवार को बांग्लादेश को 224 रन से हरा दिया। यह पहला मौका है जब अफगानिस्तान ने टेस्ट में बांग्लादेश पर शिकस्त दी। अफगानिस्तान का यह तीसरा टेस्ट था। उसे दूसरी जीत मिली। अफगान टीम ने पिछले टेस्ट में आयरलैंड को हराया था। अपने पहले टेस्ट में उसे भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान ने पहली पारी में 342 और दूसरी पारी में 260 रन बनाए थे। बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 205 और दूसरी पारी में 173 रन ही बना सकी।

अफगानिस्तान को आखिरी दिन जीत के लिए 4 विकेट चाहिए थे, लेकिन बारिश के कारण चायकाल तक का खेल धुल गया। खेल शुरू होने के बाद अफगान टीम ने सबसे पहले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को आउट किया। शाकिब ने 44 रन बनाए। उनके बाद मेहदी हसन, तजमुल इस्लाम और सौम्य सरकार पवेलियन लौट गए। राशिद ने सरकार को आउट कर अफगानिस्तान को जीत दिलाई। उन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया।

🔥 Youngest captain to win a Test

🔥 Picked up 11 wickets in the match

🔥 Scored a half-century too



What a star, Rashid Khan, who is Player of the Match! pic.twitter.com/9P0jOM1not