Jun 04, 2019

दोनों टीमें आखिरी बार अबुधाबी में एशिया कप में भिड़ी थीं, तब अफगानिस्तान 91 रन से जीता था

टूर्नामेंट में श्रीलंका-अफगानिस्तान दोनों को अपने शुरुआती मैच में हार का सामना करना पड़ा था

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप का 7वां मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स पर श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने और कुसल परेरा क्रीज पर हैं।

इंग्लैंड के मैदान पर दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने हैं। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मैच है। श्रीलंका को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 विकेट से हार मिली थी। अफगानिस्तान को उसके पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से शिकस्त दी थी।

अफगानिस्तान की प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं

इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान गुलबदीन नइब उसी प्लेइंग-11 के साथ उतरेंगे, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। वहीं, श्रीलंका ने अपने अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है। जीवन मेंडिस इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह नुआन प्रदीप प्लेइंग-11 का हिस्सा होंगे।

Toss news from Cardiff!



Gulbadin Naib wins the toss and Afghanistan are having a bowl first. #AFGvSL LIVE 👇https://t.co/tJgUF1NEFG pic.twitter.com/n0zTvH61g8 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 4, 2019

बांग्लादेश-अफगानिस्तान हेड टू हेड

दोनों टीमें 9 महीने बाद वनडे में आमने-सामने होंगी। पिछली बार अबु धाबी में खेले गए एशिया कप के मैच में अफगानिस्तान को 91 रन से जीत मिली थी। श्रीलंका-अफगानिस्तान के बीच अब तक तीन मुकाबले खेले गए। इनमें से श्रीलंका को दो और अफगानिस्तान को एक में जीत मिली। वर्ल्ड कप में 4 साल बाद दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। पिछली बार न्यूजीलैंड के ड्यूनेडिन में श्रीलंकाई टीम को जीत मिली थी।

In the Asia Cup last year, Afghanistan had defeated Sri Lanka by 91 runs! 😱 #AfghanAtalan or #LionsRoar – Who will it be today? pic.twitter.com/58EzrRykol — ICC (@ICC) June 4, 2019

How will Afghanistan and Sri Lanka bounce back from losing starts?



Pommie Mbangwa paid a visit to the nets to watch both sides prepare for today's match. #AfghanAtalan #LionsRoar #CWC19 pic.twitter.com/nFgQC0wPgN — ICC (@ICC) June 4, 2019

दोनों टीमें :



श्रीलंका : दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), लाहिरू थिरिमाने, कुसल परेरा (विकेटकीपर), कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डिसिल्वा, नुआन प्रदीप, थिसारा परेरा, इसुरू उडाना, सुरंगा लकमल, लसिथ मलिंगा।

अफगानिस्तान : गुलबदीन नइब (कप्तान), हजरतउल्ला जजाई, रहमत शाह, हसमतउल्ला शाहिदी, मोहम्मद नबी, नजीबुल्ला जादरान, राशिद खान, दौलत जादरान, मुजीब उर रहमान, हामिद हसन।