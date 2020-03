Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 05:06 PM IST

खेल डेस्क. महिला टी-20 वर्ल्ड कप में थाईलैंड और पाकिस्तान के बीच मंगलवार को सिडनी में हुआ मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले। इस मैच में थाईलैंड ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंकाया, बल्कि खिलाड़ियों के डांस ने भी सबका दिल जीत लिया। आईसीसी ने ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें थाईलैंड की कुछ खिलाड़ी मैदान पर नाच रही हैं। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने भी आईसीसी के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा- मैं अब थाईलैंड टीम का फैन हो गया।

During the rain delay, Thailand kept the fans entertained on the big screen with an impromptu dance-off 🕺



Thank you for being part of #TheBigDance!#T20WorldCup pic.twitter.com/0wx0Nbzxuy