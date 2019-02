टी20I में भारत-पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमें नहीं कर सकीं जो कारनामा, छोटे से अफगानिस्तान ने कर दिखाया उसे

देहरादून. की टीम ने सीरीज के दूसरे टी20 मैच में आयरलैंड को 84 रन से हरा दिया और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। शनिवार की रात खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में तीन विकेट पर 278 रन बनाए थे, जवाब में आयरलैंड 6 विकेट पर 194 रन ही बना सका। अफगान टीम के लिए हजरत जजई ने तूफानी बैटिंग करते हुए 62 बॉल पर 162* रन की इनिंग खेली। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को चुना था।

मैच समरी

अफगानिस्तान- 278/3 (जजई- 162*, उस्मान गनी- 73)

आयरलैंड- 194/6 (स्टर्लिंग- 91, केविन- 37, राशिद खान- 4/25)

अफगानिस्तान की टीम ने बनाए 5 रिकॉर्ड्स...

1. T20I में हाइएस्ट टोटल का रिकॉर्ड

- अफगानिस्तान ने इस मैच में 278 रन बनाए, जो कि टी20I हिस्ट्री में एक इनिंग में बनाया गया हाइएस्ट टोटल है। पिछला रिकॉर्ड के नाम पर था। सितंबर 2016 में उसने श्रीलंका के खिलाफ 263/3 रन बनाए थे।

2. हाइएस्ट T20I पार्टनरशिप का रिकॉर्ड

- मैच में अफगानिस्तान के लिए हजरत जजई और उस्मान गनी ने पहले विकेट के लिए 236 रन की पार्टनरशिप की। ये टी20I फॉर्मेट में किसी भी विकेट के लिए अबतक हुई हाइएस्ट रन की पार्टनरशिप है। पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच और जर्सी शॉर्ट का था जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 223 रन की साझेदारी की थी।

3. T20I इनिंग में सबसे ज्यादा सिक्स का रिकॉर्ड

- हजरत जजई ने इस मैच में 162* रन की इनिंग खेली। जिसमें उन्होंने 16 सिक्स भी लगाए। ये टी20I की एक इनिंग में किसी प्लेयर की ओर से लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्स हैं। पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच के नाम पर था। जिन्होंने अगस्त 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली इनिंग में 14 सिक्स लगाए थे।

4. T20I का दूसरा हाइएस्ट इंडिविजुअल स्कोर

- जजई के बनाए 162* रन टी20I मैच में किसी भी बैट्समैन का बनाया दूसरा हाइएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। पहलेे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच हैं, जिन्होंने जुलाई 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन की इनिंग खेली थी।

5. T20I की तीसरी फास्टेस्ट सेन्चुरी

- मैच में जजई ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए अपनी सेन्चुरी 42 बॉल पर पूरी कर ली थी। ये टी20I में किसी भी बैट्समैन की लगाई तीसरी सबसे फास्ट सेन्चुरी है। पहली पोजिशन पर साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर (35 बॉल) और दूसरी पोजिशन पर भारत के रोहित शर्मा (35 बॉल) हैं।

आयरलैंड की टीम ने बनाए दो रिकॉर्ड्स

1. आयरलैंड का हाइएस्ट T20I निजी स्कोर

- मैच में आयरलैंड की ओर से ओपनिंग करने उतरे पॉल स्टर्लिंग ने 91 रन की इनिंग खेली। ये उनके देश के किसी भी र का टी20I में बनाया गया हाइएस्ट निजी स्कोर है।

2. आयरलैंड की ओर से T20I हाइएस्ट पार्टनरशिप

- इस मैच में आयरलैंड की ओर से पहले विकेट के लिए 126 रन की पार्टनरशिप हुई। जो कि टी20 इंटरनेशल फॉर्मेट में किसी भी विकेट के लिए आयरलैंड की ओर से हुई सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप है।

91 - Ireland's highest T20I individual score

126 - Ireland's highest T20I partnership



It was a run fest in Dehradun, but Afghanistan have sealed the game by 84 runs, and the series, leading 2-0 with a game to play.#AFGvIRE LIVE 👇https://t.co/7szofdyWOt pic.twitter.com/uWWAAJcWMy