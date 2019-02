देहरादून. अफगानिस्तान ने शनिवार को टी-20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। उसने आयरलैंड के खिलाफ तीन मैच की सीरीज के दूसरे टी-20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 278 रन बनाए। उसकी ओर से ओपनर हजरतउल्ला जजाई ने 62 गेंद पर 11 चौके और 16 छक्कों की मदद से 162 रन बनाए। जजाई का यह टी-20 इंटरनेशनल का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है।

टी-20 इंटरनेशनल में इससे पहले हाइएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। उसने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट पर 263 रन बनाए थे। तब उसकी ओर से ग्लैन मैक्सवेल ने 65 गेंद पर 145 रन की पारी खेली थी। मैक्सवेल ने अपनी पारी में 14 चौके और 9 छक्के लगाए थे।



जजाई-गनी ने हाइएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया

इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसकी ओर से ओपनर हजरतउल्ला जजाई और उस्मान गनी ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। गनी ने 48 गेंद पर 73 रन की पारी खेली। जजाई और गनी ने पहले विकेट के लिए 236 रन की साझेदारी की। टी-20 इंटरनेशनल में पहले विकेट के लिए यह हाइएस्ट साझेदारी भी है। इससे पहले हाइएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ओपनर एरॉन फिंच और डीआर्शी शॉर्ट के नाम था। दोनों ने 3 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले विकेट के लिए 223 रन की साझेदारी की थी। तब फिंच ने टी-20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 76 गेंद पर 172 रन बनाए थे। शॉर्ट ने 42 गेंद पर 46 रन की पारी खेली थी।

Afghanistan set a massive target of 279 runs for @Irelandcricket to chase in the second T20I . The Opening pair of Hazratullah Zazai and Usman Ghani put on Afghanistan's highest partnership in T20Is as Afghanistan ended scoring the highest Team Total in T20Is #AFGvIRE pic.twitter.com/GUz5TbMGkc