Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 08:23 AM IST

खेल डेस्क. अफगानिस्तान के शफीकुल्ला गफारी ने यूएई के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप में 23 रन देकर पांच विकेट लिए। वे यूथ क्रिकेट में लगातार दो वनडे में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले, उन्होंने पिछले शुक्रवार को मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 रन पर 6 विकेट लिए थे। अफगानिस्तान ने बुधवार को यूएई को 160 रन से हराया।

Shafiqullah Ghafari at the 2020 Under 19 World Cup:

- 103 balls bowled

- 11 wickets

- 2 x 5 wicket hauls

- 3.45 bowling average

- 9.3 strike rate



#U19CWC | #FutureStars