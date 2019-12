Dainik Bhaskar Dec 21, 2019, 04:37 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पर नस्लभेदी टिप्पणी करने का आरोप लगा है। उन पर ये आरोप अंग्रेजी अखबार 'डेली मेल' के रिपोर्टर असगर अली मुबारक ने लगाया। रिपोर्टर के मुताबिक कराची में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरीदी ने उनके काले रंग का मजाक उड़ाया और नस्लभेदी टिप्पणी की। मुबारक ने अफरीदी को आईसीसी की आचार संहिता उल्लंघन का आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

ये घटना कराची में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान गुरुवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। रिपोर्टर ने जब क्रिकेटर से सवाल पूछा तो अफरीदी ने उससे कहा, 'थोड़ी सी लाइट आप अपने आप पर करें, ताकि आप मुझे थोड़ा सा नजर आ सकें।'

During a press conference Pakistani cricketer Shaheen Shah Afridi told a local reporter to put some light on himself so that he could be more visible - the reporter in question did not take this kindly and says the cricketer should apologise for making a clearly racist remark pic.twitter.com/PrYe2qkFw8