हैदराबाद. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार रात यहां टीम इंडिया की नई जर्सी लांच की। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कप्तान विराट कोहली, टेस्ट उप कप्तान अंजिक्य रहाणे, रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ भारतीय महिला टीम की ओपनर जेमिमा रोड्रिग्ज और भारतीय महिला टी-20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी मौजूद रहीं।

जर्सी में अंदर की ओर भारत के तीनों वर्ल्ड कप जीतने की तारीख भी लिखी हुई है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज भी यही जर्सी पहनकर खेलेगी।

