पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रहाणे-कोहली के बीच कुछ नहीं बदला:अजिंक्य रहाणे ने कहा- विराट टीम इंडिया के कैप्टन थे और रहेंगे, मैं सिर्फ उनका डिप्टी हूं

चेन्नईएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
अजिंक्य रहाणे ने कहा- मेरे और विराट कोहली के बीच अच्छा तालमेल है। हम दोनों ने मिलकर देश और विदेश में कई यादगार पारियों खेली हैं। - Dainik Bhaskar
अजिंक्य रहाणे ने कहा- मेरे और विराट कोहली के बीच अच्छा तालमेल है। हम दोनों ने मिलकर देश और विदेश में कई यादगार पारियों खेली हैं।

अजिंक्य रहाणे ने इसी महीने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जिताई। इसको लेकर उनकी जमकर तारीफ हो रही और उन्हें रेग्युलर कप्तान बनाने की बात भी कही जा रही है। इसी बीच रहाणे ने कहा कि टीम के कप्तान विराट कोहली थे और आगे भी रहेंगे। वे सिर्फ उपकप्तान हैं। 32 साल के रहाणे ने कहा कि उनके और कोहली के बीच कुछ नहीं बदला।

दरअसल, पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलने के बाद कोहली पैटरनिटी लीव पर चले गए थे। ऐसे में रहाणे ने कमान संभालते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। कोहली 11 जनवरी को ही बेटी के पिता बने हैं। अब वे इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से वापसी कर रहे हैं। पहला मैच 5 फरवरी से चेन्नई में खेला जाएगा।

कोहली की गैरमौजूदगी में मैं कमान संभालता हूं: रहाणे
न्यूज एजेंसी ने रहाणे से पूछा कि ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी के बाद अब इंग्लैंड सीरीज में उपकप्तानी करते दिखें। कप्तान कोहली भी वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए क्या अलग होगा? इसके जवाब में रहाणे ने कहा, ‘‘कुछ भी नहीं। विराट टीम के कप्तान थे और आगे भी रहेंगे। मैं उनका डिप्टी हूं। जब वे नहीं होते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं टीम की कमान संभालूं और टीम को जीत दिलाऊं।’’

‘कप्तान की जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात’
रहाणे ने अब तक 5 टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी की है, जिसमें से 4 जीते और एक मैच ड्रॉ रहा। उन्होंने कहा, ‘‘सिर्फ कप्तान बनना ही बड़ी बात नहीं होती है। यह जिम्मेदारी आप किस तरह निभाते हैं, यह सबसे जरूरी होता है। अब तक जब-जब मौका मिला है, मैं सफल रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी अच्छे नतीजे दे सकूंगा।’’

‘कोहली के साथ मिलकर कई यादगार पारियां खेलीं’

कोहली के साथ रिश्ते को लेकर रहाणे ने कहा, ‘‘मेरे और विराट के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। वह कई मौकों पर मेरी बल्लेबाजी की तारीफ कर चुके हैं। हम दोनों ने मिलकर देश और विदेश में कई यादगार पारियों खेली हैं। विराट नंबर-4 और मैं नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आता हूं। ऐसे में हमारे बीच कई जरूरी पार्टनरशिप हुईं।’’

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंफाइजर ने कहा- कोविड-19 के नए वैरिएंट्स को काबू करने पर रिसर्च जारी, व्हाइट हाउस में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser