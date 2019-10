Dainik Bhaskar Oct 05, 2019, 02:33 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे पिता बन गए हैं, शनिवार को उनकी पत्नी राधिका धोपावकर ने एक बेटी को जन्म दिया। रहाणे फिलहाल भारतीय टीम के साथ विशाखापट्टनम में हैं, जहां वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए रहाणे को पिता बनने पर बधाई दी और इसी ट्वीट के जरिए सबको रहाणे परिवार में आए नए सदस्य की जानकारी मिली।

हरभजन ने बधाई देते हुए लिखा, 'नए पिता अजिंक्य रहाणे को बधाई, उम्मीद है मां और नन्ही परी दोनों अच्छी होंगी.. जिंदगी का मजेदार हिस्सा अब शुरू होता है अज्जू।' इसके साथ उन्होंने हैशटैग लगाते हुए #फादरहुड लिखा।

Congratulations new daddy in town @ajinkyarahane88 hope Mum and lil princess 👸 are doing well.. fun part of life starts now ajju. #fatherhood

पांच साल पहले शादी हुई थी

अजिंक्य और राधिका की शादी सितंबर 2014 में हुई थी। ये दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते थे और काफी अच्छे दोस्त थे। इस साल जुलाई में इस कपल ने एक फोटो शेयर करते हुए घर में नए मेहमान आने की बात को सबको बताया था। उस फोटो में राधिका का बेबी बंप दिखाई दे रहा था। राधिका भी मुंबई की ही रहने वाली हैं।

फैंस ने भी दी रहाणे को बधाई

Congratulations @ajinkyarahane88 . You r the most calm and complete cricketer around.

Ajinkya Rahane became father to a baby girl on Saturday. He had married his childhood friend Radhika Dhopavkar in 2014, Rahane is latest Indian cricketer who has become father to a baby girl. MS Dhoni, Harbhajan Singh, Suresh Raina, Rohit Sharma & Hanuma Vihari are among few. pic.twitter.com/uqPRzI6Zuf