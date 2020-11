Aleem Dar breaks the record for most ODIs as an on-field umpire 🙌



Aleem Dar ➜ 210

Rudi Koertzen ➜ 209

Billy Bowden ➜ 200

Steve Bucknor ➜ 181

Daryl Harper, Simon Taufel ➜ 174



