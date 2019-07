जोफ्रा आर्चर की गेंद केरी के चेहरे पर जाकर लगी, खून निकलने के बाद पट्टी लगाया गया

केरी ने 70 गेंद की पारी में 46 रन बनाए, उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ 103 रन की साझेदारी की

Dainik Bhaskar Jul 11, 2019, 06:06 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बर्मिंघन में खेला जा रहा है।। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स केरी इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर चोटिल हो गए। आर्चर की गेंद सीधे उनके जबड़े पर लगी। इससे उनका हेलमेट निकल गया। चेहरे से खून निकलने के बाद मेडिकल स्टाफ ने पट्टी लगाई। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वे आगे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बल्लेबाजी को जारी रखा। केरी ने 70 गेंद की पारी में 46 रन बनाए। उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर 103 रन की साझेदारी की।

86 किमी/घंटा थी गेंद की रफ्तार

आर्चर की जिस आखिरी बॉल पर एलेक्स चोटिल हुए उसकी रफ्तार 86 किलोमीटर प्रतिघंटा थी। बॉल अतिरिक्त उछाल लेकर उनकी ठुड्डी पर जा लगी, जिसके बाद खून बहना शुरू हो गया। जिसे देख मेडिकल टीम ने तुरंत आ गई और उनका इलाज करते हुए उन्हें बैंडेज लगाया। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर वहां से खून बहना शुरू हो गया, तब 12वें ओवर में उन्हें बड़ी पट्टी लगाई गई। घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई चेंजिंग रूम में थोड़ी देर के लिए तनाव हो गया था। 7.6 ओवर में हुई इस घटना के वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 3 विकेट पर 19 रन था। इस दौरान कुछ देर तक मैच रूका रहा।

अनिल कुंबले ने भी टूटे जबड़े से की थी बैटिंग

मई 2002 में एंटीगुआ में भारत और विंडीज के बीच हुए टेस्ट मैच के दौरान मर्वन ढिल्लन की बाउंसर पर अनिल कुंबले का जबड़ा टूट गया था और खून बहने लगा था। उन्हें जबड़े में फ्रैक्चर हो गया था, हालांकि इसके बावजूद भारतीय इनिंग खत्म होने के बाद वे बॉलिंग करने आ गए थे। चेहरे पर पट्टी बंधी होने के बाद भी उन्होंने गेंदबाजी की थी और ब्रायन लारा का अहम विकेट लिया था।

कलाई टूटने के बाद भी तमीम ने की थी बल्लेबाजी

सितंबर 2018 में एशिया कप के दौरान श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल की गेंद से बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल की कलाई में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वे बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने मुशफिकुर रहीम के साथ आखिरी विकेट के लिए 16 गेंद पर 32 रन की साझेदारी की थी। बांग्लादेश ने इस मैच में श्रीलंका को 137 रन से हराया था।



