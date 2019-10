Dainik Bhaskar Oct 02, 2019, 04:37 PM IST

खेल डेस्क. कॉमनवेल्थ बैंक महिला टी-20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 132 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिसा हिली ने नाबाद 148 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने महिला टी-20 के दो रिकॉर्ड अपने नाम किए। वे महिला टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की एक पारी में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं। वे ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर (पुरुषों को मिलाकर) भी बन गईं।

हिली ने हाईएस्ट स्कोर के मामले में हमवतन मेग लेनिंग को पीछे छोड़ दिया। लेनिंग ने 63 गेंद पर 133 रन बनाए थे। हिली का स्कोर किसी भी महिला टी-20 का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है।

हिली ने एरॉन फिंच का भी रिकॉर्ड तोड़ा

लेनिंग ने अपना शतक सिर्फ 46 गेंद पर पूरा किया। उन्होंने एरॉन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ा। फिंच ने अगस्त 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ 47 गेंद पर शतक पूरा किया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए महिला क्रिकेट में पिछला रिकॉर्ड मेग लेनिंग्स के नाम पर था, जिन्होंने साल 2014 में आयरलैंड के खिलाफ 53 गेंदों पर शतक लगाया था।

ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 226 रन बनाए

मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 226/2 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में 94/7 रन ही बना सकी। हिली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। हिली ने अपनी पारी में 19 चौके और 7 छक्के लगाए। इस मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने तीन मैचों की इस सीरीज को भी 3-0 से जीत लिया।

