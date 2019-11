Dainik Bhaskar Nov 25, 2019, 11:56 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने एचसीए (हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन) अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन से व्यक्तिगत झगड़े में नहीं उलझने और गलत लोगों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने ये बात अजहर की उस टिप्पणी के जवाब में कही, जिसमें उन्होंने रायडू को एक हताश क्रिकेटर बताया था। दरअसल शनिवार को रायडू ने एक ट्वीट करते हुए एचसीए में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और तेलंगाना सरकार के एक मंत्री से इसमें दखल देने की अपील की थी। जब अजहर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने रायडू को 'फ्रस्ट्रेटेड (हताश) क्रिकेटर' कहा था।

अजहर को जवाब देते हुए रायडू ने रविवार को किए अपने ट्वीट में लिखा, 'हाय अजहर, कृपया इसे व्यक्तिगत मसला मत बनाइए। ये मामला हम दोनों से कहीं बड़ा है। हम दोनों जानते हैं कि एचसीए में क्या चल रहा है। ईश्वर ने आपको हैदराबाद क्रिकेट की सफाई करने का एक मौका दिया है। मैं जोर देकर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप खुद को इन मौसमी ठगों से दूर रखें। इस तरह आप भविष्य के क्रिकेटर्स की पीढ़ियों को बचा लेंगे।'

Hi @azharflicks let's not make it personal.da issue is bigger dan us.we both knw wats goin on in hca.u hav a god given opportunity to clean up hyd cricket.i strongly urge u 2 isolate urself from da seasoned crooks.u wil b savin generations of future cricketers. #cleanuphydcricket

मंत्री से की थी भ्रष्टाचार की शिकायत

इससे पहले शनिवार को रायडू ने तेलंगाना सरकार के उद्योग और नगरीय प्रशासन मंत्री केटी रामा राव से एचसीए में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, 'हेलो सर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन(एचसीए) में फैले भ्रष्टाचार को देखें और उस पर ध्यान दें। जब तक हैदराबाद टीम में पैसों और भ्रष्ट लोगों का दखल जारी रहेगा, तब तक कैसे एक बेहतरीन टीम बन सकती है।'

Hello sir @KTRTRS, I request u to plz look into nd address the rampant corruption prevailing in hca. Hw can hyderabad be great when it's cricket team is influenced by money nd corrupt ppl who hav numerous acb cases against them which are being swept under the carpet.