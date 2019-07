Dainik Bhaskar Jul 16, 2019, 03:39 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप के फाइनल में रविवार को इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। निर्धारित समय तक मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में भी बराबरी पर छूटाअ। इसके बाद आईसीसी ने इंग्लैंड को मैच की पारी में ज्यादा बाउंड्री लगाने के आधार पर विजेता घोषित किया गया। आईसीसी के इस बाउंड्री काउंट नियम की पूर्व क्रिकेटर्स और फैंस ने आलोचना की। इस लिस्ट में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ भी शामिल हो गए। उन्होंने ट्वीट कर आईसीसी का मजाक उड़ाया।

अमिताभ ने लिखा, 'आपके पास 2000 रुपए, मेरे पास भी 2000 रुपए। आपके पास 2000 रुपए का एक नोट, मेरे पास 500 के 4...कौन ज्यादा अमीर??? आईसीसी- जिसके पास 500 के 4 नोट वो ज्यादा रईस है। #Iccrules प्रणाम गुरुदेव।' उन्होंने आईसीसी के इस नियम से से जोड़कर एक और ट्वीट किया। इसमें लिखा, ‘इसलिए मां कहती थी चौका बर्तन आना चाहिए।’

अमिताभ ने कहा- भारत और न्यूजीलैंड ने शानदार खेल दिखाया

एक अन्य ट्वीट में अमिताभ ने लिखा, ‘पिछले कुछ दिनों में खेल की दुनिया में कई लूजर रहे। भारतीय टीम बेहतरीन खेली। न्यूजीलैंड ने भी शानदार खेल दिखाया, फेडरर ने भी बेहतरीन खेला।' अमिताभ क्रिकेट को लगातार फॉलो करते हैं। वे सचिन तेंदुलकर को अपना पसंदीदा खिलाड़ी बताते हैं।

T 3226 -There have been far too many PLUCKY losers in the World of Sport the past few days .. well played India .. well played New Zealand .. well played Federer .. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏