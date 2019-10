हरभजन सिंह ने अनिल कुंबले को बताया अपना गुरु

गंभीर ने कई पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद कहा

Dainik Bhaskar Oct 17, 2019, 02:11 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व कोच अनिल कुंबले गुरुवार (17 अक्टूबर) को 49 साल के हो गए। इस मौके पर क्रिकेट जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने 900 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले इस स्पिनर को बधाई दी। इस दौरान वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और हरभजन सिंह जैसे पूर्व क्रिकेटर्स ने ट्वीट करते हुए कुंबले को बर्थडे विश किया। सहवाग ने उनके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए कुंबले को भारत के सबसे महान मैच विजेता खिलाड़ियों में से बताया, साथ ही उनके लिए उम्र का शतक लगाने की दुआ की।

वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्वीट के साथ कुंबले को केक लगाते हुए फोटो शेयर किया और इसके साथ लिखा, 'भारत के सबसे महान मैच विजेताओं में से एक और बेहतरीन रोल मॉडल अनिल भाई आपको आपके दूसरे शतक से दूर करने के लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आप असल जिंदगी में शतक लगाएं, इसके लिए केवल 51 और चाहिए। कम ऑन.. कम ऑन अनिल भाई। जन्मदिन की शुभकामनाएं।' बदले में कुंबले ने भी उन्हें शुक्रिया कहा। बता दें कि कुंबले ने अपने करियर में सिर्फ एक ही शतक लगाया है।

Thanks Viru. You always have a knack of saying...😀 — Anil Kumble (@anilkumble1074) October 17, 2019

गंभीर ने कुंबले को सबसे अच्छा लीडर बताया

पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने क्रिकेटर्स की कई पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए कुंबले को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, 'भारत के सबसे महान मैच विजेता खिलाड़ी अनिल कुंबले को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और जितने भी लोगों के साथ मैं खेला उनमें भी आप सबसे अच्छे लीडर रहे। क्रिकेटर्स की कई पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए आपका धन्यवाद।'़

Many thanks GG. 👍🏼 — Anil Kumble (@anilkumble1074) October 17, 2019



हरभजन ने कुंबले को बॉलिंग पार्टनर और गुरू कहा

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने भी कुंबले को बधाई दी। भज्जी ने लिखा, 'इस खेल को खेलने वाले महानतम स्पिनर... भारत के सबसे बड़े मैच विजेता... जन्मदिन की बधाई अनिल कुंबले, मेरे गेंदबाजी साथी और गुरु।' बदले में कुंबले ने लिखा, 'धन्यवाद भज्जी, अब आपसे कुछ पंजाबी सबक सीखने की जरूरत है।'

Thanks Bhajji. Need some punjabi lessons from you now. 😄👍🏼 — Anil Kumble (@anilkumble1074) October 17, 2019

लक्ष्मण ने की ढेर सारी खुशियों की दुआ

कुंबले के लिए किए अपने ट्वीट में वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'अनिल कुंबले आपको जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं और आपका आने वाले साल बेहतरीन हो। भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे और मुझे पूरा भरोसा है कि ये विशेष दिन आपके लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशियां और ढेर सारी कीमती यादें लेकर आएगा।' बदले में कुंबले ने उन्हें धन्यवाद दिया।