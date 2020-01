सुरेश रैना ने कहा- सभी सैन्यकर्मियों को मेरा सम्मान और आभार

खेलमंत्री किरण रिजिजू ने लिखा- सभी शहीदों को सलाम करता हूं

Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 07:06 PM IST

खेल डेस्क. देशभर में बुधवार को 72वां सेना दिवस मनाया गया। इस मौके पर खेल जगत की कई हस्तियों ने भी देश के बहादुर सिपाहियों को नमन किया। खेल मंत्री किरण रिजिजू के अलावा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और सुरेश रैना ने भी सेना दिवस पर सोशल मीडिया के जरिए सैन्यकर्मियों के सम्मान में संदेश भेजा। यह हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है।

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारतीय सेना के हमारे जवानों और उनके परिवारों को सेना दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए हम अपने जवानों को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद #आर्मी-डे'

Wishing our Indian Army personnel and their families a happy Army Day. We thank our jawans for their selfless service to the nation. Jai Hind! #ArmyDay pic.twitter.com/WXSQAULQAC — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 15, 2020

सुरेश रैना ने अपने ट्वीट में लिखा, 'इस सेना दिवस पर सभी सैन्यकर्मियों को मेरा सम्मान और आभार। उनकी निस्वार्थ सेवाएं और बलिदान अतुलनीय और किसी भी शब्द से परे हैं।'

My regards & gratitude to all army personnel on this #ArmyDay. Their selfless services & sacrifices are unmatchable & beyond any words.🇮🇳🙏 pic.twitter.com/rRQTvQTUv2 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) January 15, 2020

गौतम गंभीर ने इस मौके पर कैप्टन आर. सुब्रमण्यम की अंग्रेजी में लिखी कुछ पंक्तियां शेयर कीं..

“ You have never lived until

You have almost died,

And for those who choose to fight,

Life has a special flavor,

The protected will never know!!! “ - Capt R Subramanium. #Armyday pic.twitter.com/AtCXY9psIx — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 15, 2020

खेल मंत्री किरन रिजिजू ने लिखा, 'आर्मी-डे' के मौके पर मैं सभी सैन्य बलों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी बहादुर शहीदों को सलाम करता हूं जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी।