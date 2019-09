ऑड-ईवन के तहत एक दिन ऑड नंबर और दूसरे दिन ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी

जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में भी दिल्ली में लागू हुई थी ऑड-ईवन व्यवस्था

नेशनल डेस्क. ठंड के दिनों में प्रदूषण का स्तर कम रखने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एकबार फिर ऑड-ईवन फॉर्मूल लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू होगा। छुट्टी के दिन इसमें छूट मिलेगी। सीएम ने बताया कि 15 नवंबर के बाद जब पराली का प्रदूषण कम हो जाएगा, तब ऑड-ईवन को हटा लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने लोगों से दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील भी की। दिल्ली सरकार ने जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में ऑड-ईवन व्यवस्था लागू की थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल प्रदूषण में 25% से 30% हिस्सा वाहनों से निकलने वाले धुएं का है।

ऑड-ईवन फॉर्मूले के लागू होने की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। यूजर्स ने अलग-अलग तस्वीरों के जरिए इस फॉर्मूले को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। किसी ने इसे अच्छा बताया तो ज्यादातर यूजर्स ने फनी रिएक्शन देते हुए दिल्लीवासियों को इसकी वजह से होने वाली परेशानियां झेलने के लिए तैयार रहने को कहा।

